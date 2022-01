USA verhängen nach Nordkoreas Raketenstart Sanktionen

Photo : YONHAP News

Die Vereinigten Staaten haben angesichts der Starts ballistischer Raketen durch Nordkorea in letzter Zeit Sanktionen gegen beteiligte Personen verhängt.Die USA setzten sieben Personen, einschließlich Mitarbeiter der Zweiten Akademie der Naturwissenschaften (jetzt: Akademie für Nationale Verteidigungswissenschaft) Nordkoreas, die zur Entwicklung ballistischer Raketen beigetragen hat, und eine russische Organisation auf die Sanktionsliste.Der Schritt erfolgte, ehe 48 Stunden nach dem letzten Test einer angeblichen Hyperschallrakete durch Nordkorea vergingen.Ned Price, Sprecher des US-Außenministeriums, sagte, die USA hätten eine Reihe von Instrumenten im Waffenarsenal. Die USA würden weiterhin auf diese Mittel zurückgreifen, um Nordkorea für seine Verstöße zur Verantwortung zu ziehen.Das Amt zur Kontrolle von Auslandsvermögen (OFAC) des US-Finanzministeriums setzte sechs Nordkoreaner, darunter Choe Myong-hyon und Sim Kwang-sok von der Zweiten Akademie, auf die Sanktionsliste. Denn diese hätten Güter für die Raketenentwicklung, einschließlich von Kommunikationsgeräten und Stahl, in China und Russland besorgt.Ein Russe und eine russische Organisation, die zugleich sanktioniert wurden, sollen am Transport nordkoreanischer Massenvernichtungswaffen und Transaktionen beteiligt gewesen sein.Mit dem Beschluss werden ihre Vermögenswerte in den USA eingefroren, und Geschäfte mit US-Bürgern und Unternehmen sind untersagt.Das US-Außenministerium betonte unterdessen, es sei wichtig, starke und konsequente Botschaften auszusenden, um dem nordkoreanischen Programm für ballistische Raketen Einhalt zu gebieten. Das Ressort schlug dem UN-Sicherheitsrat zusätzliche Sanktionen vor.Die Resolutionen und Sanktionen des UN-Sicherheitsrats sollten wirksam bleiben, sagte der Sprecher Price. Die USA forderten alle UN-Mitglieder auf, ihre Verpflichtungen aus diesen Resolutionen zu erfüllen.Damit wurde angedeutet, dass die USA im Falle weiterer Provokationen Nordkoreas auf eigene Faust Saktionen verhängen könnten.Es ist das zweite Mal, dass die Biden-Regierung Sanktionen gegen Nordkorea beschloss. Zuvor hatte sie im Dezember aufgrund der Unterdrückung der Menschenrechte unter anderem den nordkoreanischen Verteidigungsminister Ri Yong-gil auf die Sanktionsliste gesetzt.