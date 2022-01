Internationales Koreanisch-Amerikanischer Tag erinnert an Jahrestag der Einwanderung

Mehrere staatliche und lokale Regierungen in den USA sowie koreanisch-amerikanische Gruppen feiern den Jahrestag der Ankunft der ersten koreanischen Einwanderer in die USA.



Am Samstag erklärte die Regierung von Kalifornien den 13. Januar zum Koreanisch-Amerikanischen Tag, nachdem eine entsprechende Resolution, die von den Mitgliedern der Staatsversammlung Choi Suk-ho und Sharon Quirk-Silva gemeinsam vorgeschlagen worden war, vom Repräsentantenhaus und vom Senat in Kalifornien verabschiedet wurde.



Die Regierung von Maryland führte am vergangenen Donnerstag eine ähnliche Veranstaltung durch, während am Sonntag eine von einer koreanischen Gruppe im US-Bundesstaat Washington organisierte Festveranstaltung stattfand.



Am 13. Januar 1903 waren insgesamt 102 Koreaner nach Hawaii gekommen, um dort auf Zuckerrohrplantagen zu arbeiten, und wurden so zur ersten Gruppe koreanischer Einwanderer in die USA.



Mehr als 71.000 Koreaner folgten ihnen in den nächsten zweieinhalb Jahren.



Nach Angaben des Außenministeriums gab es im vergangenen Jahr 2,63 Millionen koreanische Amerikaner.