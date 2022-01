Kontaktbeschränkungen für private Treffen werden gelockert, Einschränkung der Öffnungszeiten besteht fort

Photo : YONHAP News

Die gegenwärtigen Regeln zur sozialen Distanzierung, darunter die Einschränkungen der Öffnungszeiten für Restaurants und Cafés bis 21 Uhr, werden für drei weitere Wochen bis zum 6. Februar gelten.Die Kontaktbeschränkungen für private Treffen werden jedoch angesichts der Leiden der Öffentlichkeit infolge der lang anhaltenden Eindämmungsmaßnahmen gelockert. Demnach dürfen sich nicht bis zu vier, sondern bis zu sechs Personen treffen.Den entsprechenden Beschluss der Regierung gab Ministerpräsident Kim Boo-kyum heute bei einer Regierungssitzung zu Covid-19 bekannt. Die Regierung habe nach langen Überlegungen beschlossen, für drei weitere Wochen an den aktuellen Maßnahmen zur sozialen Distanzierung festzuhalten, sagte er.Kim bat die Öffentlichkeit, auch während der Feiertage zum diesjährigen Mond-Neujahr möglichst darauf zu verzichten, zu den Heimatorten zu fahren und sich mit Angehörigen und Verwandten zu treffen. Er entschuldigte sich bei den Bürgern dafür und bat sie für die Sicherheit der Gemeinschaft um Mitwirkung und Kooperation bei der Seucheneindämmung, um einen „Frühling der Hoffnung“ abzuwarten.Kim kündigte an, Änderungen des Eindämmungssystems in Vorbereitung auf eine Omikron-Welle heute vorzulegen. Bei der Ausarbeitung von Maßnahmen sei der Schwerpunkt auf Tempo und Effizienz gelegt worden, um die furchtsame Verbreitungsfähigkeit von Omikron zu verkraften. Die Regierung werde möglichst schnell Änderungen umsetzen, um vollständig darauf vorbereitet zu sein.