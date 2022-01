Nordkorea bestätigt Raketenstart vom letzten Freitag

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach eigenen Angaben am Freitag von einem Zug aus zwei ballistische Kurzstreckenraketen abgefeuert.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA meldete am Samstag, dass eine Schießübung am Freitag abgehalten worden sei, um die Leistungsfähigkeit des schienengestützten Regiments in der Provinz Nord-Pyongan zu überprüfen und zu beurteilen.Auf veröffentlichten Fotos ist zu sehen, dass die Raketen von einem Zug auf einem Gleis aus abgefeuert wurden.Nordkorea veröffentlichte auch ein Foto des getroffenen Seeziels. Es wird davon ausgegangen, dass es sich um die ballistische Kurzstreckenrakete vom Typ KN-23 handelt, eine Nachempfindung der russischen Rakete Iskander.Nordkorea sagte, dass bei der Übung die Bereitschaft des schienengestützten Regiments zur Kampfmobilisierung hoch bewertet worden sei, die eine schnelle Beweglichkeit und Treffgenauigkeit gewährleistet habe.Der Vereinigte Generalstab Südkoreas hatte zuvor mitgeteilt, dass Nordkorea am Freitag um 14.21 und 14.52 Uhr in der Umgebung von Uiju in der Provinz Nord-Pyongan zwei als ballistische Kurzstreckenraketen vermutete Projektile ins Ostmeer abgefeuert hatte.