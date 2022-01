Südkorea unterzeichnet mit VAE Exportvertrag über Rakete Cheongung

Photo : YONHAP News

Südkorea ist der erste Exportvertrag über die mit einheimischer Technologie entwicklete Boden-Luft-Rakete Cheongung gelungen.Abnehmerland sind die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), die Präsident Moon Jae-in derzeit besucht. Das Volumen des Deals soll vier Billionen Won erreichen.Eine vom Boden aus vertikal abgeschossen Rakete wird in der Luft gezündet und fliegt zum Ziel. Es ist die Boden-Luft-Rakete Cheongung, die sowohl Flugzeuge als auch ballistische Raketen abfangen kann.Die Vereinigten Arabischen Emirate, die erste Station der laufenden Nahost-Reise von Präsident Moon Jae-in, beschlossen, die Rakete Cheongung einzuführen.Dies stellt den ersten Export einer südkoreanischen Lenkwaffe dar und ist zugleich mit dem Vertragswert von 4,1 Billionen Won das bisher größte Exportgeschäft in der südkoreanischen Rüstungsindustrie.Beide Länder schlossen zugleich eine Absichtserklärung über die Kooperation in der Rüstungsindustrie ab, die eine gemeinsame Waffenentwicklung vorsieht.Auf der Expo in Dubai, der ersten Weltausstellung im Nahen Osten, begann eine fünftägige Korea-Woche mit einer offiziellen Veranstaltung zum Korea-Tag.Präsident Moon besuchte den Korea-Pavillon sowie den VAE-Pavillon und auch ein K-Pop-Konzert. Er bat Staats- und Regierungschefs anderer Länder um Unterstützung, damit die südkoreanische Stadt Busan die Expo 2030 austragen kann.Zuvor schlug Moon bei einer Diskussion über die Wasserstoffkooperation vor, die Zusammenarbeit im Energiebereich wie Erdöl und Atomkraft auch in der Ära der Klimaneutralität fortzusetzen.Moon wird am Montag das Krankenhaus Sheikh Khalifa Speciality Hospital aufsuchen, das als Erfolgsbeispiel der Zusammenarbeit zwischen Südkorea und den VAE im Gesundheitswesen gilt, und koreanische Mitarbeiter und Medizinpersonal treffen.