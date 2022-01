Covid-19: 3.859 Neuinfektionen – rapider Anstieg bei Omikron-Fällen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglich bestätigen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist erstmals seit sechs Tagen unter 4.000 gefallen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag wurden bis Mitternacht 3.859 neue Infektionsfälle nachgewiesen, darunter 3.551 lokal übertragene und 308 eingeschleppte Fälle.Die Zahl der Omikron-Fälle stieg mit Stand 0 Uhr am Samstag innerhalb einer Woche um 2.679 an. Es gab 1.363 eingeschleppte und 1.316 lokal übertragene Fälle. Bisher wurden insgesamt 5.030 Omikron-Fälle im Land bestätigt.Weitere 23 Menschen starben an oder mit dem Coronavirus. Die Letalitätsrate liegt bei 0,91 Prozent. Die meisten Verstorbenen waren 60 Jahre oder älter, außer einer Person in ihren Fünfzigern und zwei Personen in ihren Vierzigern.Bisher erhielten 23,35 Millionen Menschen in Südkorea ihre dritte Impfung. Der Anteil erreicht 45,5 Prozent der Bevölkerung. Bei über 60-Jährigen liegt die Quote bei 83,3 Prozent.Der Anteil der zweifach Geimpften beläuft sich auf 84,8 Prozent, der der mindestens einmal Geimpften auf 86,7 Prozent.