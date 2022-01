Verteidigungsministerium betrachtet Nordkoreas Raketentests als ernsthafte militärische Bedrohung

Photo : KBS News

Das südkoreanische Verteidigungsministerium betrachtet die in letzter Zeit fortgesetzten Raketenstarts Nordkoreas als ernsthafte militärische Bedrohung.Zugleich hieß es, dass das Militär in der Lage sei, dagegen vorzugehen, und die Reaktionsfähigkeit kontinuierlich verstärke.Die entsprechende Position teilte der Sprecher des Ministeriums, Boo Seung-chan, heute vor der Presse mit. Man bewerte jeden Raketenstart Nordkoreas als unmittelbare und schwerwiegende militärische Bedrohung für Südkorea.Nordkorea hatte am Montag zwei ballistische Kurzstreckenraketen abgefeuert, die als KN-24, die nordkoreanische Version der ATACMS, vermutet werden. Ein Vertreter des Vereinigten Generalstabs Südkoreas sagte diesbezüglich, man gehe davon aus, dass der Teststart auf eine Verbesserung der Fähigkeit zum aufeinanderfolgenden Abschuss und der Genauigkeit abgezielt habe.