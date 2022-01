Weiterer nordkoreanischer Güterzug in chinesischer Grenzstadt Dandong angekommen

Photo : YONHAP News

Nach der Wiederaufnahme des Betriebs von Güterzügen zwischen Nordkorea und China ist ein zweiter Frachtzug aus Nordkorea am Montag in der chinesischen Grenzstadt Dandong angekommen.Beobachter meinen, dass der Zugverkehr zwischen Nordkorea und China regelmäßig werde und dass der Transport auf dem Landweg in Schwung gebracht werde.Gegen 7.30 Uhr (Ortszeit) am Montag kehrt der erste nach Dandong gekommene nordkoreanische Güterzug nach Nordkorea zurück. Eine Stunde später kommt ein zweiter norkoreanischer Frachtzug in Dandong an.Der Zug ist dem ersten Zug ähnlich groß. Gleich nach der Ankunft beginnt die Frachtverladung.Ein Arbeiter sagt, man dürfe nicht aufnehmen. Es sei ein Frachtlager, man dürfe dies nicht aufnehmen.Im Zolllager am Bahnhof Dandong Süd verladen Arbeiter unaufhaltsam Güter in leere Güterwaggons.Es ist auch zu sehen, dass von einem großen Lastkraftwagen Kartons mit Fliesen in einen Güterwaggon des Zugs umgeladen werden. Es handelt sich um Baumaterialien.Eine Quelle sagte, es würden viele Baumaterialien wie Beton und Fliesen geliefert, weil eine Million Wohnungen im Jahr gebaut werden sollen.Es werden Anzeichen beobachtet, dass der infolge der Grenzschließung 17 Monate lang ausgesetzte Handel über die Bahn wieder richtig aufgenommen wird. Die über Nordkorea gut informierte Quelle erwartet, dass auch künftig wöchentlich zwei- bis dreimal Güterzüge verkehren würden.Das chinesische Außenministerium deutete auch die Möglichkeit einer Ausweitung des Handels an.Der Ministeriumssprecher Zhao Lijian sagte, beide Seiten würden auf der Grundlage der Sicherstellung der Sicherheit der Seucheneindämmung Unterstützung für die Normalisierung des Handels zwischen China und Nordkorea anbieten.Der regelmäßige Betrieb von Güterzügen zwischen Nordkorea und China wurde anscheinend unerlässlich, weil der Hafen von Nampo, Nordkoreas einziger Schalter für den Seehandel, quasi ausgelastet ist und sich das Land dringend benötigte Güter nicht rechtzeitig sichern konnte.Es wird jedoch erwartet, dass der nordkoreanisch-chinesische Handel auf dem Landweg stark von einer eventuellen Ausbreitung von Covid-19 in China abhängen wird.