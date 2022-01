Präsident Moon wirbt in Saudi-Arabien für koreanische Atomreaktoren und Waffensysteme

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat bei Gesprächen mit dem Kronzprinzen Saudi-Arabiens für die koreanische Technogie auf den Gebieten Atomkraftwerk und Waffen geworben.Saudi-Arabien, das dieses Jahr das 60. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Südkorea feiert, ist die zweite Station der Nahost-Reise von Präsident Moon.Moon betonte beim offiziellen Treffen mit Kronprinz Mohammed bin Salman, dass Südkorea über Reaktortechnologie von welthöchstem Niveau verfüge. Er sei sich sicher, dass sein Land optimaler Partner für das saudi-arabische Projekt für den Bau von Kernkraftwerken sein werde.Moon warb auch in Saudi-Arabien, weltgrößtem Waffenimporteur, für die Vorzüglichkeit koreanischer Waffensysteme, nachdem in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein vier Billionen Won schwerer Waffenexportvertrag gelungen war.Der Präsident habe die größtmögliche Kooperation Südkoreas zugesagt, damit über den Export seiner Waffensysteme hinaus durch Technologietransfer die Produktion in Saudi-Arabien ermöglicht werde, teilte seine Sprecherin Park Kyung-mee mit.Moon schlug bei einem Treffen mit lokalen Unternehmern die Wasserstoffwirtschaft, Zukunftsstadt und Gesundheitskooperation als Bereiche vor, auf die der Austausch zwischen Südkorea und Saudi-Arabien erweitert werden sollte.Die Regierungen beider Staaten würden die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen mit vollen Händen unterstützen, sagte Moon. Insbesondere die diesmal unterzeichnete Rahmenvereinbarung zur Kreditvergabe werde die finanzielle Unterstützung weiter beschleunigen und vereinfachen.Moon trifft sich heute Nachmittag mit dem Generalsekretär des Golf-Kooperationsrats (GCC), an dem sechs Länder einschließlich Saudi-Arabiens beteiligt sind. Dabei soll die Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen Südkorea und dem GCC für ein Freihandelsabkommen verkündet werden.Moon wird mit dem Besuch einer Baustelle für das U-Bahnprojekt in Riad, an dem ein koreanisches Unternehmen beteiligt ist, sein Besuchsprogramm in Saudi-Arabien abschließen. Anschließend wird er nach Ägypten, die letzte Station seiner Reise, weiterreisen.