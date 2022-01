Nordkorea beschließt anlässlich der Geburtstage verstorbener Staatsführer Begnadigungen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat beschlossen, anlässlich der Geburtstage der beiden verstorbenen Staatsführer Kim Il-sung und Kim Jong-il am 15. April und 16. Februar Begnadigungen vorzunehmen.Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Donnerstag über eine entsprechende Anordnung des ständigen Ausschusses der Obersten Volksversammlung.Anlässlich des 110. Geburtstags des Genossen Kim Il-sung und des 80. Geburtstags des Genossen Kim Jong-il würden Menschen begnadigt, die Sünden vor dem Volk begangen hätten und verurteilt worden seien, hieß es.Die Anordnung wurde am 13. Januar bekannt gegeben, die Begnadigungen sollen am 30. Januar erfolgen.Zuletzt hatten im August 2020 anlässlich des 75. Gründungstags der Arbeiterpartei Begnadigungen stattgefunden.In der Anordnung steht, dass das Vertrauen der Menschen ins sozialistische System weiter stärker werde, das auch Sünder auf den Weg zur Erneuerung führe, und dass sich ein großer Blumengarten des Zusammenhalts auf diesem Boden entfalte.