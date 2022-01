Photo : YONHAP News

Südkoreanische Eiskunstläuferinnen haben bei den Vier-Kontinenten-Meisterschaften im Kurzprogramm gut abgeschnitten.Nach dem Kurzprogramm im Damen-Einzel am Donnerstag (Ortszeit) in Tallinn in Estland rangierte Lee Hae-in mit 69,97 Punkten auf Platz zwei unter 20 Teilnehmerinnen.Kim Ye-lim belegte mit 68,93 Punkten den dritten Platz. Auf Platz vier folgte You Young mit 67,86 Punkten.An der Spitze lag Mai Mihara aus Japan mit 72,62 Punkten.