USA rufen Nordkorea erneut zu Gesprächen auf

Die USA haben Nordkorea erneut zu Gesprächen aufgerufen.Nordkorea solle Provokationen unterlassen und zum Dialog zurückkehren, sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums John Kirby am Montag auf einer Pressekonferenz in Washington.Ein Reporter hatte gefragt, ob Nordkorea wieder Interkontinentalraketen testen könnte.Der Sprecher antwortete, dass die USA ihre Bedenken über Nordkoreas atomare Ambitionen und die Fähigkeiten im Bereich ballistischer Raketen stets deutlich gemacht hätten.Die USA würden dies weiterhin verurteilen und riefen Nordkorea zum Stopp von Provokationen und der Achtung internationaler Gesetze sowie Resolutionen des Weltsicherheitsrats auf. Auch müsse sich Nordkorea um Maßnahmen bemühen, mit denen sich die angespannte Situation deeskalieren lasse, ergänzte der Sprecher.Washington habe deutlich seine Bereitschaft bekundet, sich mit Nordkorea ohne Vorbedingungen zusammenzusetzen. Doch habe Pjöngjang bislang nicht den Wunsch erkennen lassen, daran anzuknüpfen.Zur Rolle Chinas sagte der Pentagon-Sprecher, dass das Land seinen Einfluss geltend machen müsse, um Nordkorea an den Verhandlungstisch zurückzuholen. Ein Weg hierfür sei die Umsetzung der Nordkorea-Resolutionen des Weltsicherheitsrats.