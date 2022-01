Südkorea meldet inmitten Omikron-Welle über 13.000 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind infolge der Omikron-Welle erstmals mehr als 10.000 neue Covid-19-Fälle an einem Tag bestätigt worden.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Mittwoch mit, dass bis Mitternacht 13.012 Neuinfektionen nachgewiesen worden seien. Bislang seien insgesamt 762.983 Infektionsfälle im Land erfasst worden.Es ist das erste Mal seit der Bestätigung des ersten Covid-19-Falls in Südkorea am 20. Januar 2020, dass die Zahl der täglichen Neuansteckungen die 10.000er-Schwelle übertraf.Damit wurde der am Vortag verzeichnete bisherige Höchststand von 8.571 Fällen um 4.441 überboten. Der Rekordwert wurde damit den zweiten Tag in Folge erneuert.Seit die hoch ansteckende Omikron-Variante zur vorherrschenden Variante in Südkorea wurde, befindet sich die Zahl der täglichen Neuinfektionen im Anstieg.Der neue Tageswert ist mehr als doppelt so hoch wie der vor einer Woche und fast dreimal so hoch wie der vor zwei Wochen.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um 32 auf 6.620.Die für die Seuchenkontrolle zuständigen Behörden halten es für sehr wahrscheinlich, dass die Zahl der kritischen Fälle und Todesfälle in zwei bis drei Wochen wieder steigen könnte.Bisher erhielten 50,3 Prozent der Bevölkerung ihre dritte Corona-Impfung.