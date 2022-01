Internationales Hoher US-Beamter betont Südkoreas Rolle an Front gegen China

Ein hochrangiger US-Diplomat hat auf die Notwendigkeit hingedeutet, dass Südkorea an der Front der Vereinigten Staaten gegen China eine aktive Rolle spielen muss.



Entsprechendes sagte Mark Lambert, der für Japan und Korea zuständige stellvertretende Abteilungsleiter im US-Außenministerium, am Mittwoch in einem Webinar des Zentrums für Strategische und Internationale Studien (CSIS), einer in Washington ansässigen Denkfabrik. Zugleich bekräftigte er die Bereitschaft der USA, jederzeit, an jedem Ort mit Nordkorea zu verhandeln.



Südkorea übe in Asien größere Führungsstärke als alle anderen Länder für die Verbesserung der Demokratie und Menschenrechte aus, sagte er.



Hinsichtlich der Taiwan-Frage, über die China und die USA im Konflikt liegen, sagte Lambert, es sei von Bedeutung, dass in die gemeinsame Erklärung beim Südkorea-USA-Gipfel im Mai letzten Jahres die Formulierung „Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße“ aufgenommen worden sei.



Zu Nordkorea äußerte er, er wisse nicht, was den Vorsitzenden Kim Jong-un und seine Umgebung motiviere. Er sei jedoch davon überzeugt, dass Kim der Entscheidungsträger sei. Er glaube, dass Kim ein rationaler Spieler sei, hieß es.