Südkorea führt mobilen Führerschein ein

Photo : YONHAP News

Südkorea hat einen mobilen Führerschein eingeführt.Das Innenministerium und die Nationale Polizeibehörde veranstalteten am Donnerstag auf dem Führerschein-Prüfungsgelände Seoul West eine Zeremonie hierfür.Der mobile Führerschein ist damit das erste mobile Ausweisdokument für allgemeine Bürger. Dieser wird gemäß dem Gesetz und Verordnungen zum Straßenverkehr auf Smartphones von Einzelpersonen ausgestellt. Der digitale Führerschein unterscheidet sich in seiner Gültigkeit nicht von der Führerscheinkarte.Der mobile Führerschein ist ab heute und in den nächsten sechs Monate lediglich am Führerscheingelände Seoul West und dem Prüfungsgelände in Daejeon sowie auf den damit verbundenen Polizeistationen erhältlich. Die Regierung will im Anschluss an die Probezeit im Juli mit der landesweiten Ausstellung beginnen.Die Regierung will in Absprache mit den zuständigen Ministerien außerdem weitere elektronische Ausweise anbieten, darunter Behindertenausweise und die Aufenthaltstitel für Ausländer.