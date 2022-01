SK Hynix erzielt 2021 Rekordumsatz

Photo : YONHAP News

SK Hynix hat letztes Jahr dank des Aufschwungs am Halbleitermarkt den höchsten Umsatz in der Firmengeschichte erzielt.Der koreanische Halbleiterhersteller gab am Freitag bekannt, dass der Umsatz im vergangenen Jahr 42,99 Billionen Won (knapp 35,68 Milliarden Dollar) betragen habe. Verglichen mit einem Jahr zuvor sei der Umsatz um 34,8 Prozent gestiegen.Damit wurde sein Umsatz von 2018, damals inmitten eines Superzyklus, erstmals überschritten. In dem Jahr hatte der Umsatz bei 40,44 Billionen Won gelegen.Der Betriebsgewinn wuchs im Vorjahresvergleich um 147,6 Prozent auf 12,41 Billionen Won (10,3 Milliarden Dollar).Das gute Geschäftsergebnis von SK Hynix wird auf die rapide gestiegene Nachfrage nach Halbleiterspeichern aufgrund der lang anhaltenden Corona-Pandemie zurückgeführt.