Nuklearunterhändler Südkoreas und der USA sprechen über Nordkoreas Raketenstarts

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler Südkoreas und der USA für die nordkoreanische Nuklearproblematik haben ihre tiefe Besorgnis über Nordkoreas jüngste Serie von Raketenstarts geteilt.Noh Kyu-duk, Südkoreas Sonderbeauftragter für Frieden und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel, führte am Donnerstag ein Telefongespräch mit Sung Kim, dem US-Sonderbeauftragten für Nordkorea.Beide Seiten seien sich einig gewesen, dass es dringend erforderlich sei, eine Eskalation der Situation zu verhindern, teilte das Außenministerium in Seoul mit. Sie hätten vereinbart, in enger Koordinierung zwischen Südkorea und den USA die Zusammenarbeit mit den beteiligten Ländern kontinuierlich zu verstärken, um Nordkorea zur Rückkehr zu Gesprächen zu bewegen.Das Telefongespräch erfolgte, nachdem Nordkorea am Donnerstagvormittag zwei als ballistische Kurzstreckenraketen vermutete Projektile abgefeuert hatte. Es war die sechste Machtdemonstration durch Nordkorea in diesem Jahr.