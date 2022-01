Fair-Trade-Kommission überprüft Sanktionen gegen US-Halbleiterfirma Broadcom

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Kartellbehörde hat ein Sanktionsverfahren gegen das US-Halbleiterunternehmen Broadcom Inc. eingeleitet.Dem Unternehmen wird vorgeworfen, koreanische Hersteller wie Samsung Electronics dazu gezwungen zu haben, ungünstige langfristige Verträge abzuschließen.Joh Sung-wook, Chefin der Kommission für fairen Handel, sagte bei einem Treffen mit Reportern am Donnerstag, dass ein Prüfbericht im Gremium eingebracht worden sei, in dem Sanktionen empfohlen würden.Broadcom liefert wichtige Bauteile für Smartphones und Tablet-Computer. Sein Umsatz betrug im Fiskaljahr 2020 23,9 Milliarden Dollar.Nachdem Broadcom zu den Vorwürfen Stellung genommen hat, will die Kommission nach einer Beratung in einer Plenarsitzung über das Strafmaß entscheiden.