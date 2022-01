Kospi dreht nach fünf Verlusttagen in Folge ins Plus

Photo : YONHAP News

Der Kospi-Index in Südkorea hat am Freitag zulegen können.Der Hauptindex rückte um 1,87 Prozent auf 2.663,34 Zähler vor. Zuletzt hatte der Kospi fünf Handelstage in Folge einen Rückgang verbucht.Auch heute schwankten die Kurse laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap zunächst kräftig, nachdem der Kospi am Donnerstag auf dem tiefsten Stand seit 14 Monaten geschlossen hatte. Grund für den Einbruch waren Sorgen wegen der signalisierten Zinswende in den USA und dem Crash der Aktie von LG Energy Solution kurz nach ihrem Debüt.Der jüngste Crash scheine die Anleger aber wieder zum Bottom-Fishing verleitet zu haben, wurde Seo Jeong-hoon von Samsung Securities von Yonhap zitiert.Wegen der Feiertage zum Mond-Neujahr bleibt die Börse in Südkorea bis einschließlich Mittwoch kommender Woche geschlossen.