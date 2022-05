Südkorea entsendet nach Tod des Präsidenten der VAE Kondolenzdelegation

Photo : YONHAP News

Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol hat zum Tod des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Scheich Chalifa bin Zayid Al Nahyan, eine Kondolenzdelegation entsandt.Die Delegation wird vom Regierungsabgeordneten Chang Je-won geleitet. Dieser war Stabschef in Yoons Übergangsteam. Nach der Ankunft am Sonntag (Ortszeit) am Flughafen Abu Dhabi sagte Chang einem KBS-Team, er wolle sich um engere Beziehungen zwischen beiden Ländern bemühen.Da es in beiden Staaten neue Führungen gebe, wolle man verschiedene Diskussionen führen. Er glaube, dass über die Kooperation beim Atomkraftwerk-Projekt hinaus verbesserte Kooperationsbeziehungen auch auf den Gebieten Wasserstoff und IKT zustande kommen sollten, sagte Chang.Chang ist der erste Sondergesandte, den Präsident Yoon nach seinem Amtsantritt ins Ausland schickte.Die Abordnung wird sich am Montag mit Hinterbliebenen, darunter dem neuen Präsidenten Mohammed bin Zayid Al Nahyan, treffen, um im Namen von Yoon und dem südkoreanischen Volk ihr Beileid auszusprechen.