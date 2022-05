Präsident Yoon bittet in erster Rede vor Parlament um Kooperation für Zusatzbudget

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die Nationalversammlung um ihre Kooperation gebeten, damit bald ein neuer Nachtragshaushalt verabschiedet werden kann.In seiner ersten Haushaltsrede vor dem Parlament forderte er die Abgeordneten auf, zu berücksichtigen, dass die Stabilisierung des Lebensunterhalts der Bürger dringender denn je sei.Ein Wandel in der globalen Politik und Wirtschaft stelle eine große Herausforderung für die südkoreanische Wirtschaft dar, die bisher im Zuge der Globalisierung dank ihrer Ausfuhren habe wachsen können. Auch seien die in- und ausländischen Finanzmärkte instabil, sagte Yoon.In Bezug auf das am 21. Mai geplante Gipfeltreffen zwischen Südkorea und den USA äußerte Yoon, er werde mit US-Präsident Biden darüber diskutieren, auf dem Wege des Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) die Kooperation bei globalen Lieferketten zu verstärken.Der neue Staatschef betonte auch, dass die Sicherheitslage Südkoreas ernsthafter werde. Nordkorea habe seine Atomwaffensysteme weiter verbessert und Raketen getestet, die als Mittel dienten, um Atomwaffen ins Ziel zu bringen. Es gebe zudem Anzeichen für Vorbereitungen eines Atomtests in Nordkorea.Hinsichtlich einer möglichen Hilfe für Nordkorea beim Umgang mit Covid-19 sagte Yoon, er habe mehrmals die Absicht erklärt, sich die Möglichkeit humanitärer Hilfe ohne politische und militärische Überlegungen offenzuhalten. Man sollte keine notwendige Unterstützung für die Einwohner in Nordkorea scheuen, die der Bedrohung durch das Coronavirus ausgesetzt seien.