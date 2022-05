Seoul arbeitet an Telegramm an Nordkorea für Corona-Kooperation

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung ist laut Behördenangaben dabei, ein Telegramm an Nordkorea für die Kooperation zur Seuchenbekämpfung vorzubereiten.Das sagte der Sprecher des Vereinigungsministeriums, Cho Joong-hun, am Montag vor der Presse.Mit Rücksicht auf die dringende Notwendigkeit von Maßnahmen wolle Seoul möglichst bald eine innerkoreanische Kooperation vorschlagen. Details einer Kooperation würden erörtert werden, wenn innerkoreanische Gespräche darüber zustande kämen, hieß es.Zu den Medienberichten, dass Nordkorea China um Unterstützung für die Seuchenbekämpfung gebeten habe, sagte der Sprecher, dazu gebe es nichts zu bestätigen.Unterdessen hat sich der südkoreanische Ärzteverband am Montag zu einer möglichen humanitären Hilfe für den Norden bereit gezeigt.