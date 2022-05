Gebeine eines im Koreakrieg gefallenen Soldaten identifiziert

Photo : YONHAP News

Die sterblichen Überreste eines im Koreakrieg gefallenen südkoreanischen Soldaten sind zehn Jahre nach der Bergung identifiziert worden.Es handele sich um den Soldaten Kim Jong-sul, teilte die Agentur für Bergung und Identifizierung von Kriegsgefallenen des Verteidigungsministeriums am Dienstag mit.Seine Gebeine wurden im Jahr 2012 in Pohang in der Provinz Nord-Gyeonsang geborgen.Die Zuordnung gelang dank einer Genprobe seines Sohns, der sich im Juni 2020 bei der Behörde als Hinterbliebener eines Kriegsgefallenen gemeldet hatte.Kim diente während des Kriegs in der 8. Infanteriedivision und fiel während einer Schlacht im September 1950.Seit dem Beginn des Projekts des Ministeriums zur Bergung der Überreste von Kriegsgefallenen im Jahr 2000 konnten bisher 191 Gefallene identifiziert werden.