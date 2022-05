Südkorea will weiter auf Nordkoreas Antwort auf Kooperationsangebot wegen Covid-19 warten

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium will für eine Weile auf Nordkoreas Reaktion auf seine Mitteilung wegen einer eventuellen Kooperation für die Eindämmung von Covid-19 warten, ohne das Land dazu zu drängen.Eine entsprechende Position teilte ein Beamter des Vereinigungsministeriums am Dienstag mit. Der Süden habe im Telefonat über das innerkoreanische Verbindungsbüro am Dienstagmorgen den Norden nicht gefragt, ob er die entsprechende Mitteilung annehmen werde, hieß es.Die südkoreanische Regierung hatte am Montagvormittag versucht, eine Mitteilung im Namen ihres Vereinigungsministers für die Kooperation zur Corona-Eindämmung an den Leiter der Abteilung der Einheitsfront der nordkoreanischen Arbeiterpartei zu schicken. Nordkorea hat jedoch bisher keine Bereitschaft zur Annahme der Mitteilung gezeigt.Nordkorea könnte Zeit benötigen, einen eventuellen Empfang der Mitteilung intern zu prüfen, sagte der Ministeriale weiter.Auch hieß es, dass Südkorea sich mit den USA in enger Kommunikation über humanitäre Hilfe für Nordkorea befinde.