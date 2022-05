Börse in Seoul kann um fast ein Prozent zulegen

Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat am Dienstag um fast ein Prozent zulegen können.Der Kospi rückte um 0,92 Prozent auf 2.620,44 Zähler vor.Anleger hätten Aktien gekauft, deren Kurse zuletzt nachgegeben hätten. Grund für die Käufe seien nachlassende Sorgen über einen konjunkturellen Abschwung Chinas und eine restriktivere Geldpolitik der US-Notenbank Fed gewesen, meldete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der Markt scheine auch auf das sich stabilisierende Tempo des Zinsanstiegs am US-Anleihemarkt zu reagieren, wurde Park Sang-hyun von Hi Investment & Securities zitiert.