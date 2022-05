USA bestätigen bevorstehenden Start von Indo-Pacific Economic Framework

Photo : KBS News

Die USA haben den bevorstehenden Start ihrer Kooperationsoffensive Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) bestätigt.Das Wirtschaftliche Rahmenwerk für den Indopazifik solle während der Asien-Reise von Präsident Joe Biden gestartet werden, teilte US-Handelsministerin Gina Raimondo am Dienstag mit.Biden wolle den Start des neuen regionalen Blocks demnach während seines Besuchs in Japan von Sonntag bis Dienstag verkünden.Mit dem neuen Rahmenwerk wollen die USA und ihre regionalen Verbündeten ihre Zusammenarbeit bei Lieferketten und Infrastruktur verstärken. Die Kooperationsoffensive wird im Zusammenhang mit Washingtons Bemühungen gesehen, dem wachsenden chinesischen Einfluss in der Region Einhalt zu gebieten.Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol hatte jüngst in seiner Rede vor dem Parlament enthüllt, dass eine mögliche Beteiligung daran beim Spitzentreffen mit Biden in dieser Woche erörtert werde.Japan, Australien und Neuseeland wollen sich dem neuen Wirtschaftsblock anschließen. Auch Mitglieder des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN, darunter Singapur und die Philippinen, wünschen sich eine Aufnahme.