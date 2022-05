Nationales Südkorea stellt ab Juni wieder Visa für Kurzaufenthalte und E-Visa aus

Südkorea will nach einer zweijährigen pandemiebedingten Aussetzung wieder Visa für Kurzaufenthalte für ausländische Touristen und elektronische Visa ausstellen.



Das Justizministerium teilte mit, dass die seit dem 13. April 2020 vorläufig ausgesetzte Ausstellung des C-3-Visums und elektronischer Visa am 1. Juni wieder aufgenommen werde.



Das C-3-Visum erlaubt Ausländern einen Aufenthalt von bis zu 90 Tagen in Südkorea, die beispielsweise für Aktivitäten wie eine Marktforschung und Beratung, den Tourismus, die Erholung, Besuche bei Verwandten und die Konferenzteilnahme ins Land kommen.



Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Visum mittlerweile lediglich für Besucher für unerlässliche Zwecke wie Diplomatie oder Investitionen erlaubt. Ab Juni wird das Visum für Staatsbürger der normalen Länder (Level 1) unabhängig vom Besuchszweck verfügbar sein.



Gleichzeitig wird die Ausstellung elektronischer Visa, die für bestimmte Gruppen wie Talente, Patienten und Gruppenreisende zur Verfügung stehen, wieder aufgenommen.