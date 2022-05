Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen in Nordkorea übersteigt zwei Millionen

Photo : Getty Images Bank

Nordkorea hat am Freitag 260.000 neue Fieber-Fälle gemeldet.Seit Bekanntgabe der ersten Infektionen vor acht Tagen seien mittlerweile über zwei Millionen Fälle erfasst worden, berichtete KCNA, die staatliche Nachrichtenagentur des Landes, am Freitag.Nach offiziellen Angaben der Zentrale für Epidemie-Prävention seien binnen 24 Stunden bis Donnerstag um 18 Uhr 263.370 Infizierte registriert worden.Insgesamt hätten sich 2,24 Millionen der rund 25 Millionen Nordkoreaner seit Ende April angesteckt, hieß es weiter.Über 1,48 Millionen Betroffene seien inzwischen genesen, 754.810 Menschen würden wegen des Fiebers zurzeit medizinisch behandelt.Am vergangenen Sonntag war mit 392.920 ein Rekordwert erfasst worden, seither liegen die täglichen Infektionszahlen unter 300.000.Nordkorea hatte am Donnerstag der Vorwoche einen Corona-Ausbruch bestätigt und wegen des "mysteriösen Fiebers" ein Notfallsystem für die Seuchenbekämpfung in Betrieb gesetzt.Zwei Jahre lang hatte das Land stets erklärt, vom Coronavirus frei zu sein.