Präsident Yoon nimmt an virtuellem Treffen von IPEF teil

Photo : KBS News

Präsident Yoon Suk Yeol nimmt heute an einem hochrangigen virtuellen Treffen der US-Kooperationsoffensive Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) teil.Yoon wird dabei voraussichtlich offiziell erklären, dass Südkorea sich an dem Wirtschaftlichen Rahmenwerk für den Indopazifik beteiligen und bei dessen Start mitwirken wird.Yoon sagte in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit US-Präsident Joe Biden im Anschluss an ihr Gipfelgespräch am Samstag in Seoul, dass Südkorea und die USA gemeinsam eine regelbasierte regionale Ordnung im Indopazifik schaffen würden. Der erste Schritt dazu sei die Beteiligung am IPEF.In ihrer gemeinsamen Erklärung hieß es, sie hätten sich geeinigt, auf Grundlage der Prinzipien Offenheit, Transparenz und Inklusivität auf dem Wege des IPEF eng zu kooperieren.Beim IPEF handelt es sich um ein von den USA geführtes Beratungsgremium zur Wirtschaft von Ländern im indopazifischen Raum. Die daran beteiligten Länder sollen sich mit Themen wie Handel und Lieferketten, Infrastruktur und Dekarbonisierung sowie Steuern und Anti-Korruption beschäftigen.Beobachter wollen dahinter die Absicht erkennen, China wegen seines wirtschaftlichen Vorstoßes in der Region im Zaum zu halten.