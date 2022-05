Nordkoreas Machthaber nimmt an Trauerfeier für Marschall der Volksarmee teil

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat an der Trauerfeier für Hyon Chol-hae, Marschall der Volksarmee, teilgenommen.„Rodong Sinmun“, das Organ der Arbeiterpartei, schrieb am Montag, dass Kim an der Trauerfeier am Sonntag im Kulturhaus 25. April in Pjöngjang teilgenommen habe. Hyon war am 19. Mai gestorben.Laut dem Bericht sei Kim vom Schmerz über den großen Verlust überwältigt und auch einer der Sargträger gewesen.Die Zeitung veröffentlichte auf der Titelseite und Seite zwei Fotos von Kim bei der Beerdigung.Hyon war im nordkoreanischen Militär eine zentrale Figur. Er war Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der Arbeiterpartei, des Zentralkomitees und der Zentralen Militärkommission. Laut Berichten war er zur Regierungszeit des verstorbenen Staatsführers Kim Jong-il militärischer Ausbilder dessen Sohns Kim Jong-un.