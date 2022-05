Parteien bewerten Gipfel zwischen Yoon und Biden unterschiedlich

Photo : YONHAP News

Die Regierungspartei und das Oppositionslager in Südkorea haben das erste Gipfeltreffen zwischen Präsident Yoon Suk Yeol und seinem US-Amtskollegen Joe Biden am Samstag unterschiedlich bewertet.Es sei ein symbolischer Ertrag, dass sich die Beziehungen zwischen beiden Ländern durch die gemeinsame Erklärung über die koreanische Halbinsel und Nordostasien hinaus zu einer globalen umfassenden strategischen Allianz entwickelt hätten, sagte der Sprecher der Regierungspartei Macht des Volks, Kim Hyung-dong, in einer Stellungnahme am Samstag.Südkorea und die USA hätten versprochen, für den Schutz universeller Werte die regionale Ordnung im indopazifischen Raum gemeinsam zu gestalten. Als erster Schritt dazu könne die Beteiligung am Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) angesehen werden, hieß es.Dagegen sagte der Sprecher der Minjoo-Partei Koreas, Koh Yong-jin, dass es keine eindeutig sichtbaren Früchte des Korea-US-Gipfels gebe. Dies schüre die Sorge, dass der erste Korea-US-Gipfel zur Zeit von Präsident Yoon inhaltlich leer geblieben sei.Es werde erwartet, dass die Beteiligung am IPEF, eines der wichtigsten Gesprächsthemen, zum Widerstand Chinas führen werde, das bereits öffentlich Bedenken geäußert habe. Man hoffe, dass die Yoon-Regierung ausreichend Vorkehrungen für den Fall negativer Folgen eines Verzichts auf eine ausgeglichene Diplomatie getroffen habe, hieß es weiter.