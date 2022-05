Neuer Ministerpräsident will sich für Integration und Kooperation einsetzen

Photo : YONHAP News

Der neue Ministerpräsident Han Duck-soo will sich für die Integration der Bürger und die Kooperation mit dem Oppositionslager in der Staatspolitik einsetzen.Entsprechendes sagte Han heute bei seiner Antrittsfeier im Regierungskomplex in Sejong.Eine Gesellschaft, in der keine Integration und Kooperation beim Regieren zustande kämen, führe zum Rückgang der Effizienz im gesamten Produktionsprozess. Er wolle durch die Bewältigung der Konfliktstrukturen der Gesellschaft und Wirtschaft die Totale Faktorproduktivität steigern, äußerte Han.Er versprach, verschiedenen Stimmen in jedem Gesellschaftsbereich Gehör zu schenken und die sich durch Konflikte voneinander entfernten Gesellschaftsmitglieder miteinander zu verbinden. Er wolle seine Verantwortung erfüllen, damit die Nachbarn, Gemeinden und Generationen miteinander verbunden würden und die Bürger miteinander auskommen könnten.