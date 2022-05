JCS: Nordkorea schließt Vorbereitungen von Atomtest und Raketenstart ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach Einschätzung des Vereinigten Generalstabs (JCS) der südkoreanischen Armee die Vorbereitungen eines Atomtests und eines Raketenstarts abgeschlossen.Die entsprechende Äußerung machte Kim Jun-rak, Pressechef des JCS, am Dienstag vor der Presse.Südkorea und die USA verfolgten und überwachten in enger Kooperation die relevanten Entwicklungen. Das südkoreanische Militär halte eine feste Bereitschaft aufrecht, hieß es.Victor Cha, Vizepräsident der US-Denkfabrik Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS), hatte bei einem Forum des Zentrums am Montag (Ortszeit) gesagt, dass Nordkorea am Wochenende des US-Gedenktags (Memorial Day) am 30. Mai eine weitere Provokation verüben könne.