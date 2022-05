Samsung SDI und Stellantis bauen Batteriewerk im US-Bundesstaat Indiana

Photo : YONHAP News

Der koreanische Batteriehersteller Samsung SDI und der Automobilhersteller Stellantis N.V. werden über 2,5 Milliarden Dollar investieren, um eine Fabrik für Elektroauto-Batterien im US-Bundesstaat Indiana zu bauen.Den Plan gaben beide Unternehmen am Dienstag bekannt.Die Bauarbeiten für die Fabrik in Kokomo, Indiana, sollen dieses Jahr beginnen. In dem Werk soll ab dem ersten Quartal 2025 produziert werden, die anfängliche Jahresproduktionskapazität soll bei 23 Gigawattstunden (GWh) liegen. In den Folgejahren würde die Produktionskapazität auf 33 GWh gesteigert, erklärte Stellantis.Stellantis geht davon aus, dass mit dem neuen Werk 1.400 neue Arbeitsplätze in Kokomo und Umgebung geschaffen würden. Die Investitionssumme könnte schrittweise auf bis zu 3,1 Milliarden Dollar steigen, hieß es.Stellantis, der viertgrößte Automobilhersteller der Welt, konzentriert sich wie die Konkurrenz auf die Elektrifizierung. Der Konzern will bis 2030 fünf Millionen Elektrofahrzeuge verkaufen.