Bericht: UN-Abstimmung über Nordkorea-Sanktionen in den kommenden Tagen

Photo : YONHAP News

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters will der UN-Sicherheitsrat in den kommenden Tagen über neue Nordkorea-Sanktionen abstimmen.Reuters berief sich in dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht auf Angaben eines hohen US-Beamten.Nach Nordkoreas Start einer Interkontinentalrakete (ICBM) am 24. März hatten die USA einen Resolutionsentwurf erarbeitet und mit anderen Sicherheitsratsmitgliedern diskutiert.Dem Entwurf zufolge soll die Menge des Erdöls, das Nordkorea legal einführen darf, auf zwei Millionen Barrel im Jahr begrenzt werden. Auch eine Begrenzung der Exporte von Raffinerieprodukten auf 250.000 Barrel jährlich ist darin vorgesehen.Reuters veröffentlichte den Bericht kurz nachdem Nordkorea am Mittwoch drei ballistische Raketen erprobt hatte, darunter offenbar auch eine ICBM.US-Präsident Joe Biden hatte zu dem Zeitpunkt seine erste Asien-Reise mit Stationen in Südkorea und Japan gerade erst beendet.