SK will 247 Billionen Won in Chips, Batterien und Bio-Industrie investieren

Photo : YONHAP News

SK Group will bis 2026 insgesamt 247 Billionen Won (195 Milliarden Dollar) für die Stärkung wichtiger Wachstumsmotoren wie Chips, Batterien und Bio-Branche investieren.Davon werden 179 Billionen Won (140 Milliarden Dollar) in Südkorea investiert.Die Unternehmensgruppe äußerte die Erwartung, dass die geplante Investition auch zur Belebung der Volkswirtschaft beitragen wird.Über die Hälfte der Summe, 142 Billionen Won, wird in Halbleiter und Materialien fließen.67 Billionen Won will SK für umweltfreundliche Zukunftsindustrien wie Elektroauto-Batterien und Batteriematerialien, Wasserstoff, Windkraft sowie erneuerbare Energien einsetzen.Rund 13 Billionen Won werden für die Bio-Branche investiert, unter anderem für die Forschung und Entwicklung in Bezug auf neue Arzneimittel gegen Epilepsie und Covid-19.Etwa 25 Billionen Won sind für den digitalen Bereich vorgesehen, darunter die Entwicklung von Kommunikationsnetzen.