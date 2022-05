Vorzeitige Stimmabgabe für Kommunalwahlen am 1. Juni beginnt

Photo : KBS News

In Südkorea hat am Freitagmorgen die vorzeitige Stimmabgabe für die Kommunalwahlen am 1. Juni begonnen.Wer am eigentlichen Wahltag verhindert ist, kann seine Stimmen schon heute und morgen zwischen 6 und 18 Uhr in einem der landesweit 3.500 Wahllokale abgeben.Hierfür muss ein Ausweis mit Lichtbild vorgelegt werden.Die meisten Wählerinnen und Wähler müssen sieben Wahlzettel ausfüllen, in der Stadt Sejong sind es vier und auf der Jeju-Insel fünf.Wer mit Covid-19 infiziert ist, soll am Samstag zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr ins Wahllokal kommen.Neben einem Personalausweis muss eine offizielle Mitteilung der Regierung über die Infektion mitgebracht werden. Auch der Nachweis über einen positiven PCR- oder Antigen-Schnelltest muss erbracht werden.Das Prozedere der Stimmabgabe selbst unterscheidet sich nicht von dem bei anderen Wählern.Die Wahlbeteiligung lag mit Stand 16 Uhr am Freitag bei 8,22 Prozent. Das war bereits 1,13 Prozent höher als zum selben Zeitpunkt bei den Wahlen vor vier Jahren.