Nordkorea meldet 100.460 neue Fieberfälle

Die Zahl der neuen Fieberfälle in Nordkorea hat nach Angaben des Landes den sechsten Tag in Folge im 100.000er-Bereich gelegen.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA meldete am Freitag unter Berufung auf die staatliche Zentrale für Epidemie-Prävention, dass im 24-Stunden-Zeitraum ab 18 Uhr am Mittwoch landesweit 100.460 Menschen mit Fiebersymptomen registriert worden seien.Eine weitere Person sei an dem Fieber gestorben, es habe bisher insgesamt 69 Todesfälle gegeben. Die Sterblichkeitsrate liege bei 0,002 Prozent, hieß es weiter.Die Nachrichtenagentur fügte hinzu, dass bislang insgesamt 3,27 Millionen Fieberfälle erfasst worden seien. 3,03 Millionen der Erkrankten seien inzwischen genesen.