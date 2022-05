Ausländische Touristen dürfen ab 10. Juni wieder nach Japan reisen

Photo : YONHAP News

Koreanische Pauschaltouristen dürfen ab dem 10. Juni wieder nach Japan reisen.Der japanische Premierminister Fumio Kishida kündigte am Donnerstag an, dass Japan ab dem 10. Juni wieder ausländische Touristen ins Land lassen werde.Damit werden nach mehr als zwei Jahren wieder ausländische Touristen einreisen können, nachdem Japan im April 2020 angesichts der Corona-Pandemie die Einreise von Ausländern für touristische Zwecke verboten hatte.Zur Verhinderung einer Ausbreitung von Covid-19 werden zunächst lediglich Pauschalreisen über Reisebüros erlaubt.Die Regierung in Tokio will mit Wirkung ab dem 1. Juni die tägliche Obergrenze für die Einreise von derzeit 10.000 auf 20.000 Personen erhöhen.Ab dem 1. Juni werden Einreisende aus 98 Ländern und Gebieten, darunter Südkorea, die USA und China, keinem Corona-Test bei der Einreise unterzogen. Auch die Selbstquarantäne bleibt ihnen erspart.