Südkorea startet erfolgreich Trägerrakete Nuri

Photo : YONHAP News

Südkorea hat am Dienstag erfolgreich seine Trägerrakete Nuri gestartet.Der Minister für Wissenschaft und Technologie, Lee Jong-ho, bestätigte, dass der Start und das Absetzen des Satelliten erfolgreich verlaufen seien.Er sprach von einem "monumentalen Moment" nicht nur für Südkoreas Wissenschaft und Technologie, sondern in der gesamten Geschichte der Nation.Wissenschaft und Technologie des Landes hätten einen großen Sprung nach vorn gemacht, sagte der Ressortchef bei einer Pressekonferenz ab 17.10 Uhr.Die Rakete hob um 16 Uhr am Naro Raumfahrtzentrum in Goheung, in der Provinz Süd-Jeolla, ab. Rund 40 Minuten später habe der mitgeführte Satellit erfolgreich mit der König Sejong-Forschungsstation in der Antarktis kommuniziert. Eine endgültige Bestätigung darüber, ob der Satellit einwandfrei funktioniert, soll es nach Ministeriumsangaben etwa 18 Stunden später, gegen 10 Uhr am Mittwoch, geben.Sollte der gesamte Prozess als Erfolg bewertet werden, wäre Südkorea erst das siebte Land der Welt, das mit selbst entwickelter Technologie Satelliten ins All befördern kann.Der erste Abschuss von Nuri vor acht Monaten war als Teilerfolg gewertet worden. Damals hatte die Rakete zwar ihre Zielhöhe von 700 Kilometern erreicht, die Satelliten-Attrappe aber nicht ihren vorgesehenen Orbit erreicht. Grund hierfür war, dass die dritte Raketenstufe früher ausbrannte als geplant.Der zweite Versuch sollte ursprünglich am vergangenen Donnerstag erfolgen, wurde aber wegen eines Sensorfehlers am Oxidationstank einen Tag vorher abgesagt.