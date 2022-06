Nordkorea spricht über zusätzliche Aufgaben von Fronttruppen, Änderung von Operationsplänen

Photo : YONHAP News

Nordkorea arbeitet daran, die Truppen an vorderster Front mit zusätzlichen Einsatzaufgaben zu betrauen und entsprechende Operationspläne zu ändern.Es wird demnach davon ausgegangen, dass Nordkorea beschloss, neue taktische Lenkwaffen mit kleinen atomaren Gefechtsköpfen oder ballistische Kurzstreckenraketen bei den Truppen an vorderster Front einzusetzen und dementsprechend Operationspläne zu revidieren.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Donnerstag, dass Machthaber Kim Jong-un nach Dienstag auch am Mittwoch eine erweiterte Sitzung der Zentralen Militärkommission der Arbeiterpartei geleitet habe. Dabei sei über die Ergänzung von Operationsaufträgen der Fronttruppen, die Änderung von Operationsplänen und die Umstrukturierung der Armee diskutiert worden.Kim habe die strategische Ansicht und den Entschluss der Zentrale der Partei zum Ausdruck gebracht, die für eine Verbesserung der Einsatzfähigkeit der Fronttruppen wichtige militärische Maßnahmen ergreife. Er habe die Wichtigkeit des Projekts betont und alle mit dessen Umsetzung zusammenhängenden Prinzipien, Aufgaben und Mittel erläutert, hieß es.