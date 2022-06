Zeremonie zum 72. Jahrestag des Koreakriegs findet am Samstag in Seoul statt

Photo : YONHAP News

Zum 72. Jahrestag des Ausbruchs des Koreakriegs veranstaltet die Regierung am Samstag in der Jangchung Arena in Seoul eine Zeremonie.Das gab das Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten am Freitag bekannt.Anwesend sein werden etwa 1.500 Personen, darunter in- und ausländische Kriegsveteranen, Regierungs- und Militärvertreter sowie Bürger.Fünf Kriegsgefallenen, deren Verdienste in letzter Zeit bestätigt wurden, werden postum Orden für militärische Verdienste verliehen.Die Zeremonie wird um 10 Uhr beginnen und etwa 50 Minuten dauern.Minister Park Min-shik sagte, dass die südkoreanische Armee und die UN-Truppen ehrenhafte Soldaten und Helden seien, die eine Grundlage dafür geschaffen hätten, dass die Republik Korea die Freiheit habe schützen und den Wohlstand von heute erzielen können. Die Regierung werde die Aufopferung und den Einsatz der Helden nicht vergessen und sie mit der bestmöglichen Behandlung belohnen.