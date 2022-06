Golferin Chun In-gee gewinnt ihren vierten LPGA-Titel

Photo : YONHAP News

Golferin Chun In-gee hat bei der KPMG Women´s PGA Championship auf der LPGA-Tour der USA gesiegt.Die letzte Runde in Maryland am Sonntag beendete die Südkoreanerin mit drei Schlägen über Par. Mit insgesamt fünf unter Par siegte sie mit einem Schlag Vorsprung vor den Zweitplatzierten Lexi Thompson aus den USA und Lee Min-jee aus Australien.Es ist Chuns erster Sieg auf der LPGA-Tour seit Oktober 2018. Sie errang damit insgesamt vier LPGA-Siege, drei davon bei Major-Turnieren.Chuns Sieg ist zudem der erste Sieg einer Südkoreanerin bei einem Major-Turnier seit dem Sieg von Kim A-lim bei den US-Open im Jahr 2020.Choi Hye-jin belegte mit einem unter Par den fünften Platz. Ko Jin-young und Nelly Korda, die beiden führenden in der Weltrangliste, landeten gemeinsam auf Platz 30.