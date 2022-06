Nationales Grünes Licht für Zulassung des ersten koreanischen Corona-Impfstoffs

Ein Apothekerbeirat hat grünes Licht für die Zulassung des ersten in Südkorea entwickelten Corona-Impfstoffs gegeben.



Das Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit teilte am Montag mit, dass sich der zentrale Beratungsausschuss von Pharmazeuten am Sonntag über die Sicherheit und Wirksamkeit des von SK Bioscience entwickelten Corona-Impfstoffs „SKYCovione“ beraten habe. Das Gremium sei zu dem Schluss gekommen, dass dessen Notwendigkeit für vorbeugende Zwecke anerkannt werde, und dass angesichts der Beratungsergebnisse eines Prüfungsbeirats der Impfstoff zugelassen werden könnte.



Das Ministerium will die eingereichten Daten über SKYCovione unter die Lupe nehmen und Expertenmeinungen sowie weitere Einzelheiten wie Wirkung und Dosis umfassend bewerten. Danach will die Behörde den Ausschuss für die letzte Überprüfung tagen lassen, um über die Zulassung zu entscheiden.