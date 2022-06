Internationales UN-Berichterstatter für Menschenrechte in Nordkorea besucht erneut Grenzgebiet in Südkorea

Der scheidende UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte in Nordkorea, Tomás Ojea Quintana, hat erneut das Grenzgebiet zu Nordkorea im südkoreanischen Cheorwon besucht.



Quintana traf am Montag zu seinem letzten Besuch in Südkorea im Amt ein.



Nach Angaben der Border Peace School besuchte Quintana als ersten Termin am Montagvormittag den Ort der militärischen Konfrontation und der Trennung Koreas in der für Zivilisten gesperrten Zone südlich der demilitarisierten Zone in Cheorwon.



Quitana hatte am 19. Februar dieses Jahres zum ersten Mal das Grenzgebiet in Südkorea besucht. Damals hatte er versprochen, vor dem Ende seiner Amtszeit auf jeden Fall noch einmal vorbeizukommen.



Er wird sich am Dienstag mit Hinterbliebenen des Fischereibeamten namens Lee Dae-jun treffen, der im Jahr 2020 im Westmeer von nordkoreanischen Soldaten erschossen worden war.



Quintana trat im August 2016 das Amt des UN-Sonderberichterstatters für Menschenrechte in Nordkorea an. Seine Amtszeit endet im August.



Zu seiner Nachfolgerin wurde Elizabeth Salmón, Direktorin des Instituts für Demokratie und Menschenrechte der Päpstlichen Katholischen Universität von Peru, designiert. Ihre Ernennung wird während der 50. Sitzung des UN-Menschenrechtsrats, die bis zum 8. Juli stattfindet, erfolgen.