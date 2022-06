Südkorea stellt Duplikate von „Jikji“ her

Photo : YONHAP News

Ein Projekt zur Herstellung von Duplikaten von „Jikji Simche Yojeol“, dem ältesten erhaltenen, mit beweglichen Metalllettern gedruckten Werk der Welt, ist abgeschlossen worden.Nach Angaben der Stadt Cheongju am Montag führte die Organisation der Universität Chungbuk für die Kooperation mit der Industrie seit Mai letzten Jahres das Projekt durch, das von der Behörde für kulturelles Erbe gesponsort worden sei. Die Organisation stellte je 30 Duplikate nach dem aktuellen Zustand von Jikji Simche Yojeol, kurz Jikji, und dem vermuteten Zustand zur Zeit des Drucks im Jahr 1377 her.Ein Vertreter der Stadtverwaltung sagte, das Projekt sei für eine breitere Bekanntmachung von Jikji durchgeführt worden.Jikji war 1377 im buddhistischen Tempel Heungdeok in Cheongju gedruckt worden, damit 78 Jahre früher als die Gutenberg-Bibel, das erste mit beweglichen Metalllettern gedruckte Buch der westlichen Welt.Das ursprünglich zweibändige Buch wurde im Jahr 2001 als Weltdokumentenerbe der UNESCO anerkannt. Von der Originalausgabe ist nur der zweite Band noch erhalten und wird in der französischen Nationalbibliothek aufbewahrt.