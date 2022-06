Staatsanwaltschaft entscheidet heute über Aussetzung der Strafvollstreckung bei Ex-Präsident Lee

Photo : YONHAP News

Die Entscheidung über eine eventuelle Aussetzung der Strafvollstreckung bei Ex-Präsident Lee Myung-bak wird heute getroffen.Die Bezirksstaatsanwaltschaft Suwon wird am Dienstag ihren zuständigen Beratungsausschuss einberufen, um darüber zu entscheiden.Lee beantragte Anfang Juni mit Verweis auf seinen verschlechterten Gesundheitszustand eine Aussetzung des Strafvollzugs bei der Niederlassung der Bezirksstaatsanwaltschaft Suwon in Anyang. Er verbüßt seine Haftstrafe im dortigen Gefängnis.Sollte der Ausschuss eine Aussetzung der Strafvollstreckung beschließen, muss der Leiter der Bezirksstaatsanwaltschaft Suwon eine endgültige Entscheidung treffen. Das Ergebnis wird erst am späten Abend erwartet.Lee wurde zuletzt wegen chronischer Krankheiten wie Diabetes mehrmals im Krankenhaus behandelt.Er wurde im Jahr 2020 wegen Korruptionsvorwürfen wie Bestechlichkeit und Unterschlagung vom Obersten Gericht verurteilt.Der 80-Jährige hatte schon einmal vergebens die Aussetzung der Strafvollstreckung beantragt.