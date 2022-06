Vertreter von Arbeitnehmern und -gebern reichen korrigierte Forderungen für Mindestlohn ein

Photo : YONHAP News

Vertreter von Arbeitnehmern und Unternehmern haben am Dienstag jeweils eine korrigierte Forderung hinsichtlich des Mindestlohns für das kommende Jahr eingereicht.Die Mindestlohnkommission hielt am Dienstagnachmittag am Regierungskomplex in Sejong die siebte Plenarsitzung ab, um ihre Beratung über den Mindestlohn für 2023 fortzusetzen.Die Vertreter der Arbeitnehmer unterbreiteten die Forderung, den Mindestlohn von 9.160 Won pro Stunde in diesem Jahr um 12,9 Prozent auf 10.340 Won (8,01 Dollar) zu erhöhen. Sie hatten zuvor eine Anhebung auf 10.890 Won (8,44 Dollar) verlangt.Die Arbeitgeberseite bot eine Anhebung um 1,1 Prozent auf 9.260 Won (7,17 Dollar) an, nachdem sie zunächst ein Einfrieren auf dem diesjährigen Niveau gefordert hatte.Beide Seiten konnten beim letzten Treffen keine Annäherung erzielen, daraufhin bat der Kommissionschef Park Joon-shik um Revisionen.Die Mindestlohnkommission hat 27 Mitglieder, jeweils neun vertreten die Interessen der Arbeitgeber und -nehmer. Hinzu kommen neun Experten, die objektiv urteilen können.