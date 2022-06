Covid-19: Reproduktionszahl steigt auf 1,0 – Fallzahlen wieder steigend

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat gewarnt, dass die Corona-Fallzahlen in Südkorea wieder steigen.Vizegesundheitsminister Lee Ki-il sagte am Mittwoch in einer Regierungssitzung zu Covid-19, dass die Zahl der neuen Covid-19-Fälle mit Stand 0 Uhr erstmals seit 20 Tagen die 10.000er-Schwelle übertroffen habe. Die Reproduktionszahl, die Ende April auf 0,7 gefallen sei, sei gestern auf 1,0 gestiegen.Die Reproduktionszahl beschreibt, wie viele Menschen eine infizierte Person im Schnitt ansteckt.Ein Wert von über eins bedeute, dass es beim Infektionsgeschehen von einem Abwärtstrend zu einem Aufwärtstrend übergegangen sei, erläuterte Lee.Lee sagte, dass die Corona-Fälle in europäischen Ländern wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien jüngst wieder stiegen. Als Ursache würden die Ausbreitung von Virusvarianten wie BA.4 und BA.5 sowie die gestiegene Mobilität in der Urlaubssaison im Sommer genannt.Er betonte, dass auch hierzulande hinsichtlich der genannten Umstände besondere Vorsicht geboten sei.