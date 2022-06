Wirtschaft Unternehmen wollen wieder mehr neues Personal einstellen

Die Unternehmen stellen zurzeit wieder mehr Personal ein.



Grund sei offenbar, dass es Anzeichen für ein Auslaufen der Pandemie gebe, berichtete das Arbeitsministerium am Mittwoch.



Nach dessen Angaben würden Unternehmen zwischen April und September rund 50 Prozent Personal mehr anheuern als im selben Vorjahreszeitraum.



Der Anstieg wird vom Ministerium mit einem Basiseffekt erklärt, da es in der Pandemie viele Entlassungen gegeben habe.



Im herstellenden Gewerbe wird besonders viel Personal eingestellt. Dort werden rund 174.000 Mitarbeiter gesucht. Dahinter folgt das Hotel- und Gastronomiegewerbe, das 79.000 Stellen wieder besetzen will. Im Einzelhandel sollen 76.000 Beschäftigte neu hinzukommen.



Die Unternehmen mit mindestens einem Angestellten hatten in den ersten drei Monaten 17,2 Prozent mehr Personal eingestellt als im Vorjahreszeitraum. Ausgeschrieben waren jedoch 1.303.000 Stellen. 174.000 Stellen konnten im ersten Quartal nicht besetzt werden.



Bei den unbesetzten Stellen gab es damit einen Anstieg von 70 Prozent verglichen mit der Vorjahresperiode.



Das Ministerium hatte für die Untersuchung 72.000 Unternehmen mit wenigstens einem Angestellten befragt.